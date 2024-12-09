В ЛНР сообщили об увеличении контратак ВСУ

Марочко: ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили количество контратак на рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за неделю подразделения украинской армии увеличили число контратак более чем в 2,5 раза. Бывший военнослужащий отметил, что с 30 ноября по 6 декабря подразделения Вооруженных сил России отразили свыше 70 атак ВСУ у рубежей ЛНР. При этом более 60 из них были отбиты на купянском и сватовско-кременском участках фронта.

«Статистический анализ данных говорит о резкой активизации вооруженных формирований Украины на западных рубежах ЛНР», — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что командование украинской армии перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску в Харьковской области. Он также подчеркнул, что на данном участке фронта боевые действия перешли в стадию позиционных боев.