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12:19, 9 декабря 2024Экономика

В Москве выпало очень много снега

Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве превысила норму в полтора раза
Мария Черкасова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В столице в понедельник, 9 декабря, высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ достигла максимума нынешней зимы и составила 14 сантиметров, что в полтора раза выше климатической нормы. Этой информацией в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик напомнил, что для 9 декабря норма снежного покрова составляет девять сантиметров. На других метеостанциях города высота снега варьировалась от 10 сантиметров на Балчуге до 18 сантиметров в Тушине. В Подмосковье наблюдается колоссальная разница в высоте снежного покрова. Так, в Серпухове она составляет всего сантиметр, в Дмитрове и в Клину высота сугробов составила 0,3 метра.

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Леус напомнил, что ровно год назад высота снежного покрова в этот день в Москве составляла рекордные для этого дня 32 сантиметра, столько же снега было и в некоторых районах Подмосковья. По прогнозам синоптика, до середины декабря высота снежного покрова в Москве останется в пределах 12-16 сантиметров. Сильных осадков в ближайшие дни не ожидается, но снежному покрову не позволят заметно уменьшиться слабые осадки.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы, что в начале недели температура воздуха в Москве будет на два градуса теплее климатической нормы. Днем в понедельник, 9 декабря, температура будет стремиться к нулю, а минимальное значение достигнет минус 5 градусов Цельсия. В ночь на вторник ожидается минус 2-7 градусов, а дневные температуры будут достигать минус 1-3 градусов. В среду, 11 декабря, ночью будет аналогичная погода, а днем теплее — от нуля до минус 2 градусов.

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