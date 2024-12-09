Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 9 декабря 2024Мир

В Польше назвали способного удержать Трампа от выхода из НАТО политика

Сикорский сыронизировал, что Дуда сможет удержать Трампа от выхода из НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пошутил про способность президента страны Анджея Дуды повлиять на избранного президента США Дональда Трампа в вопросе выхода из НАТО. Его цитирует РИА Новости.

Сикорский прокомментировал заявление американского политика о готовности Вашингтона остаться в альянсе, если другие члены смогут поддерживать уровень взносов в организацию. Он признался, что не знает, как интерпретировать слова Трампа.

Глава внешнеполитического ведомства предположил, что сейчас Дуда находится в активном диалоге с Трампом, которого считает своим другом и американским героем. «Так что я надеюсь, что он не допустит, чтобы были реализованы какие-либо плохие интерпретации этих слов», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что одобряет НАТО, пока страны — члены альянса «платят по счетам».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      На Украине назвали дату прекращения огня

      Роднина одной фразой оценила возможный допуск российских фигуристов к Олимпиаде

      Зеленский назвал численность российских военнослужащих на Украине

      Вероятность спада цен на авторемонт в России оценили

      Украина захотела получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

      Австрия депортирует мигрантов из Сирии

      Журналист напомнил о совместных маршах Запада и Украины с Россией

      Раскрыто самое загадочное преступление XX века. Кем оказался авиаугонщик, исчезнувший с 200 тысячами долларов?

      Маск отреагировал на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше