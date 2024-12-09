В Польше назвали способного удержать Трампа от выхода из НАТО политика

Сикорский сыронизировал, что Дуда сможет удержать Трампа от выхода из НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пошутил про способность президента страны Анджея Дуды повлиять на избранного президента США Дональда Трампа в вопросе выхода из НАТО. Его цитирует РИА Новости.

Сикорский прокомментировал заявление американского политика о готовности Вашингтона остаться в альянсе, если другие члены смогут поддерживать уровень взносов в организацию. Он признался, что не знает, как интерпретировать слова Трампа.

Глава внешнеполитического ведомства предположил, что сейчас Дуда находится в активном диалоге с Трампом, которого считает своим другом и американским героем. «Так что я надеюсь, что он не допустит, чтобы были реализованы какие-либо плохие интерпретации этих слов», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что одобряет НАТО, пока страны — члены альянса «платят по счетам».