В Польше назвали способного удержать Трампа от выхода из НАТО политика

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пошутил про способность президента страны Анджея Дуды повлиять на избранного президента США Дональда Трампа в вопросе выхода из НАТО. Его цитирует РИА Новости.
Сикорский прокомментировал заявление американского политика о готовности Вашингтона остаться в альянсе, если другие члены смогут поддерживать уровень взносов в организацию. Он признался, что не знает, как интерпретировать слова Трампа.
Глава внешнеполитического ведомства предположил, что сейчас Дуда находится в активном диалоге с Трампом, которого считает своим другом и американским героем. «Так что я надеюсь, что он не допустит, чтобы были реализованы какие-либо плохие интерпретации этих слов», — заключил он.
Ранее Трамп заявил, что одобряет НАТО, пока страны — члены альянса «платят по счетам».