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20:18, 9 декабря 2024Моя страна

В Приморье спасли птенца редкого журавля

В Приморье спасли птенца редкого японского журавля
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Приморье специалисты Центра «Тигр» спасли птенца редкого японского журавля. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Птенец после спасения, предположительно самка, весит почти 6,5 килограмма. В его рационе преобладают овощные салаты, творог, мойва и злаковые. В ближайшее время ожидается линька — коричневые перья поменяют окраску и станут белыми. Причина, по которой детеныш журавля не смог улететь на юг, неизвестна.

Уточняется, что за ним будет следить только один сотрудник Центра. По словам специалистов, это нужно, чтобы он не привык к людям. Весной, когда птенец подрастет и окрепнет, будет отпущен на волю.

Ранее сообщалось, что серая цапля нашла в Приморье место для зимовки.

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