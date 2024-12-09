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01:57, 9 декабря 2024Мир

В Раде указали на унижение Трампом Зеленского одним действием

Депутат Рады Дубинский заявил, что Трамп унизил Зеленского, раскрыв потери ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале указал на то, что избранный президент США Дональд Трамп после встречи в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским унизил его, раскрыв потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией.

«Трамп уничтожил Зеленского постом про 400 тысяч погибших в войне. Помимо оплеухи с потерями, Трамп написал, что в достижении мира Зеленскому может помочь Китай», — написал политик.

Он добавил, что еще большим унижением для Зеленского стало предложение Трампа обратиться за помощью в урегулировании украинского конфликта к Китаю. По его словам, недавно по указанию госсекретаря США Энтони Блинкена украинский президент назвал КНР и Бразилию российскими прокси и критиковал их план, а теперь его посылают договариваться с ними.

Ранее Зеленский заявил, что прекращенный огонь без гарантий может быть снова разожжен в любой момент, тем самым фактически отказавшись от предложения Трампа немедленно прекратить огонь. Он добавил, что этот военный конфликт «не закончить просто бумажкой и несколькими подписями».

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