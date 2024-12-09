В России ни один губернатор не пришел на заседание «Клуба бережливых губернаторов»

В Воронеже губернаторы не пришли на заседание «Клуба бережливых губернаторов»

В Воронеже н один губернатор не явился на заседание «Клуба бережливых губернаторов». Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Об открытии заседания сообщило правительство Воронежской области. Издание обратило внимание, что на отчетных фотографиях не присутствовал ни один губернатор.

От имени главы Воронежской области выступил первый зампред регионального правительства Данил Кустов. Чиновник тогда заявил, что бережливость — это оптимизация процессов и сокращение издержек, а не сокращение финансирования.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил покаяться чувствующим за собой грехи региональным чиновникам. Также он пояснил, что без претензий примет отставку чиновников области, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы и кризисной системе управления.