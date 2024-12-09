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19:07, 9 декабря 2024Наука и техника

В России оценили защищенность «Торнадо»

Бронестекло грузовика «Торнадо-У» выдержало попадание осколков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Кабина российского грузовика «Торнадо-У» выдержала попадание осколков боеприпаса в зоне проведения СВО. Защищенность машины оценил Telegram-канал «Уголок Ситха».

Канал опубликовал фотографии «Торнадо-У», попавшего под обстрел. Отмечается, что осколки снаряда не смогли пробить многослойное бронестекло машины.

«Результаты попадания осколков по бронированной кабине армейского грузового автомобиля "Торнадо-У". Бронестекло — мое почтение», — пишет автор.

Трехосный полноприводный грузовик Урал-63706 «Торнадо-У» выпускают с 2016 года. Машина получила турбодизельный двигатель ЯМЗ-652 мощностью 412 лошадиных сил. Бронирование кабины обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра. Автомобиль развивает скорость до 100 километров в час.

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