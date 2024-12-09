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16:45, 9 декабря 2024Бывший СССР

В России высказались о мирных переговорах без Украины

Депутат Чепа допустил мирные переговоры без участия Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мирные переговоры по Украине могут проходить без участия этой страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что Киев вынужден будет принять позицию США.

«В принципе, переговоры без Украины — это вполне возможный сценарий, решение могут принять и без участия Киева», — сказал политик.

Он уточнил, что договариваться об урегулировании будут не только Россия и США — соглашение также могут подписать западные страны и гаранты безопасности. Но важнее всего, как считает депутат, будут позиции Москвы и избранного президента Штатов Дональда Трампа.

«Украина не может не согласиться с условиями администрации Трампа. К сожалению, страна сейчас находится в таких условиях, что ее просто используют. И мы все время об этом говорили, пытались объяснять еще с 2014 года, — напомнил Чепа. — Но в итоге мы имеем то, что Украина не может отказаться от договоренностей, которые будут достигнуты даже без нее. Она полностью зависит от того, что скажут США».

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что мирные переговоры по конфликту на Украине и принятие решения по урегулированию ситуации могут пройти без участия Киева. Депутат выразил мнение, что в таком случае Украина получит шанс осознать ошибки, провести выборы, сохранить мир и продолжить жить.

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