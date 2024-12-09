В Раде допустили проведение мирных переговоров по Украине без Киева

Дмитрук: решения по конфликту на Украине будут приниматься без Киева

Мирные переговоры по конфликту на Украине и принятие решения по урегулированию ситуации могут пройти без участия Киева. Такое развитие событий допустил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины», — написал Дмитрук.

Депутат выразил мнение, что в таком случае Украина получит шанс осознать ошибки, провести выборы, сохранить мир и продолжить жить. При обратной ситуации стране может грозить конец и «никому до этого не будет дела», заключил бежавший за границу парламентарий.

Ранее Дмитрук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против самого себя. По словам депутата, глава государства захватил власть, запретил оппозицию, ввел в стране цензуру и «пытает украинцев в подвалах».