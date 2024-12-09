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12:01, 9 декабря 2024Россия

В российском городе ребенка посадили в клетку с бойцовской собакой

В Пермском крае ребенка посадили в клетку с бойцовской собакой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Закамске Пермского края ребенка посадили в клетку с бойцовской собакой. Снимок разместил паблик «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мальчик сидит в клетке с собакой бойцовской породы в окружении хлама — рядом с клеткой валяется бутылка, похожая на пивную, в комнате разбросаны вещи, на подоконнике стоят еще несколько пустых бутылок, предположительно, из-под алкоголя.

Как пишет 59.RU со ссылкой на жителей российского города, ребенку около трех лет, он почти не ходит в детский сад, а его мать злоупотребляет алкоголем.

«Я пыталась забить тревогу еще до этого, но все, что у меня получилось, это выселить 17 собак из ее квартиры, больше ничего не вышло. Собак выселили, но она начала таскать толпы мужчин домой, пить еще больше. Пьянки, гулянки и такое отношение к ребенку осталось, как с этим биться, я уже не знаю», — рассказала агентству одна из знакомых семьи.

Мать мальчика, в свою очередь, рассказала, что кадры были сняты более года назад одним из гостей, который выпивал в ее доме. «Его никто там не закрывал, он сам открывал ее [клетку], залазил туда, сидел пару минут, гладил собаку или что-то еще, сам оттуда выходил. Правда про бардак, да, пили, не успели прибраться», — призналась россиянка.

После размещения фото полиция начала проверку. Со слов матери, фотографии привлекли внимание также старых знакомых, бывшего мужа и общественности — она якобы стала получать угрозы. По данным издания, после случившегося женщина приняла решение уехать из города.

Ранее в Оренбурге мужчина с женщиной провезли по улице клетку с ребенком внутри. Инцидент попал на видео, и также вызвал общественный резонанс.

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