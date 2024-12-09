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17:06, 9 декабря 2024Экономика

В российском городе жильцы соседнего с облдумой дома пожаловались на нашествие клопов

В Тюмени жильцы соседнего с облдумой дома пожаловались на нашествие клопов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Тюмени жильцы соседнего с облдумой дома пожаловались на нашествие тараканов и клопов, которое, по их словам, связано с одной из квартир, где постоянно меняются арендаторы, в основном мигранты. Внимание на ситуацию в российском городе обратил депутат ЛДПР Иван Вершинин в своем Telegram-канале.

Речь идет о доме на улице Ленина. «Квартиру, в соседнем доме от здания Тюменской облдумы по адресу Ленина 69а, года 3-4 назад приобрела гражданка Г. для сдачи в наем. С тех пор периодически в квартиру большими группами заселяются мигранты из ближнего зарубежья, которых привозят коллективно с баулами и матрасами. Каждая новая партия квартирантов приносит с собой вонь, нечистоты, тараканов и даже клопов», — посетовали жильцы в письме Вершинину.

Из-за засилья насекомых им несколько раз приходилось вызывать службу санитарной обработки. Жильцы дома также сообщили о неадекватном поведении арендаторов, которые угрожали одному из собственников. Наконец, по причине нехватки ключей от домофона на всех мигрантов из «резиновой» квартиры устройство часто ломают, а двери в подъезд оставляют открытыми и днем, и ночью.

Ранее жители поселка Новосинеглазово Челябинской области пожаловались, что населенный пункт тонет в нечистотах на протяжении нескольких месяцев.

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