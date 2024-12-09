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23:49, 9 декабря 2024Россия

В российском регионе пожаловались на оставленные рядом с домами цинковые гробы

74.RU: челябинцы заявили о выброшенных на пустыре у жилых домов цинковых гробах
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Zaitsev / Globallookpress

Жители хутора Миасского, расположенного в Курчатовском районе Челябинска, сообщили, что рядом с жилыми домами на протяжении нескольких месяцев лежат цинковые гробы. Об этом пишет 74.RU.

Местные жители жалуются, что один из гробов не могут вывезти уже больше года, второй — около нескольких месяцев. При этом отмечается, что гробы находятся на большой поляне между дорогой и домами, где хозяева часто выгуливают животных.

«Гроб первый, который год назад появился, был закрыт, но ветром у него сдуло крышку. Знаете, как жутко было», — рассказала одна из местных жительниц Надежда, которая проживает на ближайшей к гробам улице. Она поведала, что на место выезжали сотрудники управления благоустройства, однако гробы остались лежать там же.

В ноябре россиянка обратилась к губернатору региона в соцсетях, Алексей Текслер ответил ей, что «дал сигнал коллегам».

Ранее в Иркутске на въезде в город местные жители обнаружили вскрытый гроб. Сообщается, что гроб лежал прямо у проезжей части. Жители обнаружили его, когда ехали в Ново-Ленино. Они решили сообщить о находке в полицию — сотрудники правоохранительных органов пообещали разобраться в ситуации.

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