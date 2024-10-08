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08:00, 8 октября 2024Россия

На въезде в российский город нашли вскрытый гроб

На въезде в Иркутск рядом с кладбищем нашли вскрытый гроб без тела

Фото: The Good Funeral Guide / Unsplash

В Иркутске на въезде в город местные жители обнаружили вскрытый гроб. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, гроб без тела лежал прямо у проезжей части. Жители обнаружили его, когда ехали в Ново-Ленино. Они решили сообщить о находке в полицию — сотрудники правоохранительных органов пообещали разобраться в ситуации. Предварительно, рядом с местом обнаружения гроба находится кладбище.

Ранее жители Саранска заметили плавающие в озере гробы. На опубликованных в сети кадрах видны два деревянных гроба в воде у берега. Также можно заметить горизонтальные перекладины, которые обычно приколачивают к нижней поверхности гроба. В местной дирекции коммунального хозяйства заверили, что гробы пустые и не представляют опасности.

До этого свалку из цинковых гробов нашли в Златоусте Челябинской области. В администрации города впоследствии сообщали о начатой проверке.

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      Анастасия Шейкина
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