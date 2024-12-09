В российском регионе сбили три украинских беспилотника

Слюсарь: в Ростовской области сбили три украинских БПЛА

В Ростовской области сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), об этом заявил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона в районе Миллерово и один возле Каменска. Он сообщил, что пострадавших нет, а последствия атаки на земле выясняются.

В ночь на 9 декабря система ПВО сработала также над Над Белгородом и Белгородским районом, были сбиты несколько воздушных целей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. Объявлялся сигнал «Ракетная опасность», местных жителей попросили спуститься в подвалы. Предупреждение действовало около получаса, в 3:34 последовал отбой.