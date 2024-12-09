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17:05, 9 декабря 2024Мир

В Сирии высказались о будущем российских военных баз

Оппозиция: нельзя отказываться от соглашений с РФ, которые в интересах Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Нельзя отказываться от соглашений, которые в интересах Сирии. Так член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей оппозиционного Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави высказался о будущем российских военных баз в стране, сообщает РИА Новости.

«Мы не должны противоречить всем соглашениям, которые отвечают интересам Сирии и продолжают действовать в интересах Сирии», — сказал представитель оппозиции.

По его словам, новая сирийская власть должна связать свои действия с интересами Сирии и ее связью с арабским делом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о будущем российских военных баз в Сирии преждевременно. Он уточнил, что этот вопрос станет предметом переговоров с новыми властями страны.

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