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08:18, 9 декабря 2024Мир

В США пообещали уничтожить химоружие Сирии

Axios: США работают над уничтожением оставшегося химического оружия Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lance Cpl. Weston Brown / Globallookprss.com

США вместе с несколькими ближневосточными странами работают над уничтожением оставшегося химического оружия Сирии. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Мы принимаем очень осторожные меры в этом вопросе... Мы делаем все возможное, чтобы эти материалы не были доступны никому», — заявил собеседник издания.

По словам неназванного чиновника, США «достоверно знают» о состоянии запасов оружия в Сирии.

Ранее Служба внешней разведки России заявила о намерении западных стран инсценировать применение химического оружия в Сирии, обвинив в этом войска страны и российский контингент с целью дискредитировать Дамаск и Москву в ООН и Организации по запрещению химоружия.

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