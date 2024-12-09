Axios: США работают над уничтожением оставшегося химического оружия Сирии

США вместе с несколькими ближневосточными странами работают над уничтожением оставшегося химического оружия Сирии. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Мы принимаем очень осторожные меры в этом вопросе... Мы делаем все возможное, чтобы эти материалы не были доступны никому», — заявил собеседник издания.

По словам неназванного чиновника, США «достоверно знают» о состоянии запасов оружия в Сирии.

Ранее Служба внешней разведки России заявила о намерении западных стран инсценировать применение химического оружия в Сирии, обвинив в этом войска страны и российский контингент с целью дискредитировать Дамаск и Москву в ООН и Организации по запрещению химоружия.