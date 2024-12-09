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02:53, 9 декабря 2024Мир

В США пригрозили привлечь к ответственности помогавших Асаду

Госсекретарь США Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит международные усилия по привлечению к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и тех, кто его поддерживал, к ответственности за зверства и злоупотребления», — пригрозил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме обратился с призывом привлечь покинувшего свой пост Асада к ответственности.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После взятия сирийской столицы боевиками Асад покинул ее.

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