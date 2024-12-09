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23:17, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

В США указали на одну деталь в телефоне Зеленского

NYT: Зеленский не использует Telegram в личном телефоне с целью безопасности
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не использует мессенджер Telegram в личном телефоне. На эту деталь указала американская газета The New York Times (NYT).

Неназванный украинский чиновник объяснил данное решение мерами безопасности, а также напомнил, что глава государства регулярно публикует военные обновления для своих более чем 700 тысяч подписчиков. Сообщается, что порядка 70 процентов украинцев используют Telegram в качестве главного источника новостей.

Источники газеты также рассказали, что украинские чиновники обсуждали введение новых ограничений в отношении мессенджера. Конфиденциальными сообщениями бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и должностные лица теперь обмениваются в других приложениях, например, Signal.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский едва не лишился смартфона в ходе своего визита в Германию. Утверждается, что лидер Украины забыл свой телефон в машине около дворца президента Германии. В тот момент он поставил смартфон заряжаться, подключив к пауэрбанку в автомобиле. После этого Зеленский вышел из машины и отправился к своему вертолету.

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