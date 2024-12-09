В США заявили о застигнутых врасплох чиновниках из-за свержения Асада

WP: свержение Асада застало врасплох американских чиновников

Свержение президента Сирии Башара Асада застало врасплох американских чиновников и обеспокоило их, так как они сомневаются в способности новых властей не допустить начало террора. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Многие части правительства США были застигнуты врасплох уходом Асада, включая давних сторонников [его] отстранения», — отмечается в материале издания.

При этом сотрудники администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена сомневаются в готовности нового руководства «править гуманно». Они также в срочно порядке выстраивают контакты со странами-соседями Сирии, чтобы извлечь выгоду из ситуации.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом, и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.