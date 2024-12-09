Военный объяснил значимость боев за Курахово

Военный эксперт Дандыкин: бои на северо-западе Курахово могут быть решающими

Бои на северо-западе от Курахово во многом являются решающими, потому что другие направления для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже перекрыты, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Курахово — один из основных укрепрайонов, после него все может посыпаться по цепочке. А дальше — уже донецкие степи, — сказал Дандыкин. — Сейчас идут очень жесткие бои, но, думаю, они завершатся успехом наших военных уже в ближайшее время. Осталась одна дорога — на северо-западе. Идет окружение: с юга, с востока все уже перекрыто. И оставшееся направление для выхода ВСУ вот-вот может закрыться. Но им приказано держаться до последнего».

Дандыкин уточнил, что российским военным предстоит взять еще ряд населенных пунктов, что даст возможность захода в тыл противника. В частности, он упомянул Часов Яр, Торецк. Но после, по его словам, начинаются степи.

«И остаются еще два города. Это Славянск и Краматорск. Все это — основная линия обороны противника, потому так важно для наших военных взятие Курахово», — заключил Дандыкин.

Ранее украинский военный журналист Богдан Мирошников заявил, что бои к северо-западу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) являются судьбоносными для всего направления и потери города для ВСУ. Он также сообщил, что в самом городе идут бои за многоэтажные здания в центре и на юге.