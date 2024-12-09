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08:02, 9 декабря 2024Силовые структуры

Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей

Бастрыкин: взяткой экс-замглавы ЯНАО Воронову оказался бассейн за 7 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash.com

Бывшему замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрею Воронову установали в доме бассейн за семь миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

Следователи установили, что в 2020 году Воронов получил от представителей коммерческой компании взятку в виде строительно-монтажных работ по установке бассейна в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.

Расследование дела чиновника завершается.

Ранее стало известно, что имущество бывшего замгубернатора на 190 миллионов рублей арестовано. Под арест попали двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета, квартира, дом под Краснодаром и в ЯНАО, место для парковки и доли на земельный участок.

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