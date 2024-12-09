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13:05, 9 декабря 2024Силовые структуры

Земли в акватории рек в Новой Москве стоимостью 150 миллионов рублей вернулись государству

Генпрокуратура вернула в госсобственность земли в Новой Москве на 150 млн руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Генпрокуратура России добилась возвращения в госсобственность земель на территории Новой Москвы стоимостью 150 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что участки в акватории рек Незнайки, Ладырки, Пахры, многочисленных прудов и ручьев, их береговых полос были переданы в частную собственность с многочисленными нарушениями требований природоохранного, земельного и водного законодательства.

На этом основании Щербинский и Троицкий районные суды Москвы удовлетворили иски прокурора и постановили вернуть в собственность Российской Федерации земли с водными объектами.

При этом граждане могут пользоваться водными объектами, к ним обеспечен беспрепятственный доступ.

За период с февраля 2022 по ноябрь 2023 года Генпрокуратура подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Чаще всего прокуратура мотивировала обращение в суд нарушением действующего в период приватизации законодательства — 12 раз. Еще 9 раз — нарушением антикоррупционного законодательства, 3 раза — нарушением закона об иностранных инвесторах.

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