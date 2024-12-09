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17:14, 9 декабря 2024Культура

Звезда «Бэтмена» удалил аккаунт в соцсетях из-за травли

Барри Кеоган удалил аккаунт в соцсетях из-за травли фанатов Сабрины Карпентер
Андрей Шеньшаков

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Актер Барри Кеоган, известный по ролям в фильмах «Бэтмен» и «Дюнкерк», удалил аккаунт в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и пожаловался на хейт из-за расставания с певицей Сабриной Карпентер. Его слова передает издание Billboard.

По словам Кеогана, он столкнулся с жесточайшей травлей в соцсетях, а хейтеры начали заниматься буллингом даже в отношении его родных и близких.

«Они не просто обсуждают, что я сын наркоманки. Теперь они втягивают в это мою маму, стучат в дверь моей бабушки. Сидят возле дома моего малыша, запугивая его. Эта травля перешла все границы», — заявил Барри.

Актер также сообщил, что много работает над собой как отец и человек, выразив надежду на то, что его сын однажды обязательно прочитает это заявление, когда подрастет.

Ранее стало известно, что Барри Кеогана обвинили в плохом отношении к бывшей девушке, которую он бросил с ребенком. На это артист ответил, что не является плохим отцом.

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