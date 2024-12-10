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08:47, 10 декабря 2024Россия

12-летний российский подросток получил ожоги из-за одного действия на кухне

В Петербурге подросток резко повернулся у плиты на кухне и получил ожоги
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 12-летний подросток получил ожоги второй степени из-за одного действия на кухне. По данным 78.ru, он резко повернулся у включенной газовой плиты.

Как выяснил российский телеканал, на мальчике загорелась футболка. Несовершеннолетнего забрали в больницу.

78.ru также разузнал, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Его уже отпустили домой.

До этого в городе Воткинск в Удмуртии девятимесячный младенец был госпитализирован с ожогами из-за телефона. Отец укладывал мальчика спать, когда гаджет, лежащий на кровати, неожиданно начал искрить и загорелся.

Еще раньше в Санкт-Петербурге младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства.

ЖЗЛ
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