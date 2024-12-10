12-летний российский подросток получил ожоги из-за одного действия на кухне

В Санкт-Петербурге 12-летний подросток получил ожоги второй степени из-за одного действия на кухне. По данным 78.ru, он резко повернулся у включенной газовой плиты.
Как выяснил российский телеканал, на мальчике загорелась футболка. Несовершеннолетнего забрали в больницу.
78.ru также разузнал, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Его уже отпустили домой.
До этого в городе Воткинск в Удмуртии девятимесячный младенец был госпитализирован с ожогами из-за телефона. Отец укладывал мальчика спать, когда гаджет, лежащий на кровати, неожиданно начал искрить и загорелся.
Еще раньше в Санкт-Петербурге младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства.