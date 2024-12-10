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20:50, 10 декабря 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук снялась в ультракоротком блестящем наряде

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук снялась в коротком блестящем платье
Екатерина Ештокина

Фото: @a030aa

Телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в ультракоротком блестящем наряде. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя экс-супруга актера Федора Бондарчука показала фото, на котором предстала в платье длины мини, расшитом пайетками, и накидке из соответствующего материала. В качестве обуви она выбрала серебристые туфли Manolo Blahnik. Образ звезды дополнили золотой браслет и несколько колец.

«Главная задача на декабрь: сиять, сиять и еще раз сиять!» — написала Бондарчук.

В ноябре 55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в кожаном мини-платье. Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом.

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