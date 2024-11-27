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19:43, 27 ноября 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в кожаном мини-платье

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала фото в кожаном мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном наряде. Фотографию она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя экс-супруга Федора Бондарчука снялась в кожаном мини-платье, которое дополняли два широких браслета на руках и несколько колец. При этом на лицо телезвезды визажисты нанесли яркий макияж в стиле smoky eyes.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. «Вы с каждым годом красивее», «Красотка», «Красивая съемка», «Шикарна», «Роскошная», — высказывались многочисленные поклонники.

В октябре Светлана Бондарчук также разместила видео в откровенном образе. Она позировала в черном платье с разрезом до бедра.

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