Аутизм перестал быть преградой для вступления в британскую армию

i: аутизм перестанет быть противопоказанием для вступления в армию Британии

Аутизм, синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ) и другие расстройства психики перестанут быть противопоказаниями для вступления в Вооруженные силы (ВС) Британии. Об этом сообщает i.

Как отмечает издание, данный шаг связан с острой нехваткой новобранцев. В октябре 2024 года новый глава Минобороны королевства Джон Хили назвал устаревшими некоторые требования к принимаемым в армию британцам. Аутистам будет разрешена служба при условии, что расстройство не сказывается на их способности заниматься «учебной и трудовой деятельностью» и умении поддерживать социальные контакты.

Уточняется, что список ограничений и противопоказаний для новобранцев будет радикально пересмотрен, а вступить в британскую армию смогут даже бывшие алкоголики и наркоманы, при условии что им удалось побороть свою зависимость более трех лет назад.

«Я выступаю за то, чтобы ослабить требования и расширить круг новобранцев. В целом лучше дать шанс большему числу людей, чем отказывать им в возможности проявить себя из-за медицинских показаний», — заявил бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Британии лорд Ричард Даннатт.

Ранее в Минобороны Британии обсудили «российскую угрозу» для своих баз на Кипре и Гибралтаре. Также источники в правительстве королевства подтвердили, что в последние недели проходили обсуждения этого вопроса.