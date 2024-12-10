Французских джихадистов уличили в финансировании запрещенной в России организации

Figaro: французские исламисты финансировали сирийскую «Хайат Тахрир аш-Шам»

Ячейки исламистов во Франции причастны к финансированию свергнувшей президента Сирии Башара Асада радикальной исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Об этом газете Le Figaro сообщил глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.

«Мы подтверждаем, что действительно в рядах бойцов, которые свергли режим Башара Асада менее недели назад, были французские джихадисты», — сказал он, отметив, что на территории Сирии пребывают около сотни завербованных исламистами французских граждан.

8 декабря Асад сложил полномочия главы государства и покинул Сирию. Он «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».