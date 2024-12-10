Гигантские выдры обратили ягуара в бегство и попали на видео

Конфликт гигантских выдр и агрессивного ягуара в Бразилии попал на видео

В Бразилии гигантские выдры столкнулись с агрессивным ягуаром в реке Сан-Лоренсу и не пострадали. Об этом сообщает Jam Press.

Сначала ягуар заметил в воде одну выдру. Хищник собирался наброситься на нее, как вдруг увидел еще трех выдр, появившихся на поверхности. Подкрепление заставило ягуара временно отступить. Это воодушевило выдр, и они стали плескаться в воде, дразня хищника.

Вскоре ягуар снова попробовал напасть на выдр, но они смогли спастись. В конце концов бесплодные попытки обратили хищника в бегство. Этот забавный конфликт животных попал на видео.

По словам фотографа и профессионального гида по дикой природе, ягуары и выдры не очень ладят: обычно выдрам удается победить крупную кошку большим числом, они даже могут покусать ягуара до смерти.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии рассматривают вопрос о переселении выдр, которые набросились на занимавшуюся бегом женщину в парке городе Кота-Кинабалу, штат Сабах, и покусали ее до крови.

