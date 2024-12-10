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13:20, 10 декабря 2024Россия

Кадыров раскрыл детали «теплой и плодотворной» встречи с Мишустиным в Москве

Кадыров обсудил с Мишустиным социально-экономическое развитие Чечни
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Москве встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Детали «теплой и плодотворной» беседы политик раскрыл в Telegram.

По его словам, в центре обсуждения было социально-экономического развитие республики и планы дальнейшей работы. «Михаил Владимирович высоко оценил показатели нашей работы за минувший год. У нас есть очень хорошие результаты во всех сферах», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что настолько продуктивного сотрудничества кабмина и Чечни, как сейчас, раньше не было. При участии Мишустина в республике реализуется ряд крупных проектов, которые имеют важное значение для экономики региона.

Ранее Кадыров опубликовал изображение с сидящем на троне на фоне ущелья и языков пламени президентом России Владимиром Путиным в одежде, представляющей собой смесь восточной и европейской традиций, с эполетами на плечах, а также с медалями на груди.

ЖЗЛ
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