Кадыров рассказал о сигнале Путина Западу

Кадыров заявил о сигнале Путина Западу на церемонии вручения медалей

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» послал сигнал недоброжелателям из стран Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — рассказал он.

Кадыров также выразил полную поддержку словам Путина, отметив, что единство народов России является залогом силы страны.

Ранее Путин провел беседу с Героями России в неформальной обстановке в Кремле. После награждения он пообщался с героями за бокалом шампанского, а также сфотографировался с ними.