Кандидат в канцлеры Германии признал трудное положение Украины на фронте

Лидер ХДС Мерц признал трудное положение Украины на фронте

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), являющийся кандидатом на пост канцлера Германии, Фридрих Мерц признал трудное положение Украины на фронте. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

«Ситуация затруднительная. Россия прочно закрепилась в некоторых частях», — рассказал политик.

При этом Мерц упомянул избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, тот «собирается что-то предпринять» и выйти на прямой канал общения с Россией. Однако политик добавил, что ожидает вместо компромисса резкого наращивания военной помощи Украине со стороны Вашингтона.

В ноябре Мерц в одном из интервью заявил, что в случае победы на выборах будет готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным и выдвинуть ультиматум о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же это требование не будет выполнено, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.