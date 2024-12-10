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11:50, 10 декабря 2024Мир

Кандидат в канцлеры Германии признал трудное положение Украины на фронте

Лидер ХДС Мерц признал трудное положение Украины на фронте
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента России 2024
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), являющийся кандидатом на пост канцлера Германии, Фридрих Мерц признал трудное положение Украины на фронте. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

«Ситуация затруднительная. Россия прочно закрепилась в некоторых частях», — рассказал политик.

При этом Мерц упомянул избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, тот «собирается что-то предпринять» и выйти на прямой канал общения с Россией. Однако политик добавил, что ожидает вместо компромисса резкого наращивания военной помощи Украине со стороны Вашингтона.

В ноябре Мерц в одном из интервью заявил, что в случае победы на выборах будет готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным и выдвинуть ультиматум о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же это требование не будет выполнено, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

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