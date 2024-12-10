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10:48, 10 декабря 2024Путешествия

Летевший из-за границы в Казань самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Стамбула в Казань самолет Turkish Airlines сел в Самаре
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Летевший из-за границы в Казань самолет авиакомпании Turkish Airlines резко сменил курс и сел в Самаре. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Непредвиденная ситуация произошла во вторник ночью, 10 декабря, со следовавшим из Стамбула в Казань лайнером. Сначала пассажирам сказали, что борт сел в другом месте из-за неблагоприятных погодных условий, а затем и вовсе отменили рейс.

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«Просто кинули пассажиров, — пишет источник. — Теперь все добираются своим ходом за свой счет». Более того, некоторые из них не получили свой багаж. В самарском аэропорту люди стояли в очереди на написание заявления о его потере. Вещей лишились даже те, кто летел из турецкого города нестыковочным рейсом.

Отмечается, что обратный рейс из Казани в Стамбул тоже задержали, поскольку его должно выполнять то же воздушное судно в 1:35 мск. Теперь 75 зарегистрировавшимся пассажирам придется ждать минимум до 13:35 мск.

Ранее летевший в Россию из Китая самолет авиакомпании Hainan Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с направлявшимся во Владивосток из Пекина Boeing 737 во вторник, 26 ноября. Лайнер долетел до аэропорта назначения, покружил над ним и не смог приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий.

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