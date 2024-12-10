Lockheed Martin запустит спутник TacSat на ракете Alpha

Lockheed Martin запустит спутник TacSat с технологией 5G на ракете Alpha

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin запустит свой спутник Tactical Satellite (TacSat) на ракете Alpha компании Firefly Aerospace для проверки технологии 5G в 2025 году. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Спутник размером с небольшой холодильник построен на базе платформы Terran Orbital Zuma. Космический аппарат будет оснащен инфракрасной камерой и оборудованием для связи 5G. Он создан в интересах Пентагона и предназначен для связи «космических активов» с наземными, воздушными и морскими силами.

Технология 5G, которую поддерживает TacSat, как ожидается, обеспечит связь в реальном времени. «Инфракрасный датчик впервые выведет ранее разработанную технологию визуализации в космос, предлагая высококачественные изображения для потенциальных военных применений», — говорится в публикации.

В сентябре издание сообщило, что Firefly Aerospace выиграла контракт на запуск прототипов спутников QuickSounder в интересах Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов.

В августе SpaceNews рассказало, что Firefly Aerospace получила контракт от компании L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha в течение пяти лет.