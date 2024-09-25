Firefly Aerospace запустит спутники QuickSounder

Компания Firefly Aerospace выиграла контракт на запуск спутников QuickSounder

Компания Firefly Aerospace выиграла контракт на запуск прототипов спутников QuickSounder в интересах Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Стоимость контракта не разглашается. Цель миссии QuickSounder — сбор метеорологических данных для ряда американских организаций, включая Национальную метеорологическую службу Национального управления океанических и атмосферных исследований. Запуск QuickSounder запланирован не ранее февраля 2026 года.

В августе издание сообщило, что компания Firefly Aerospace завершила изготовление лунного модуля Blue Ghost и отправила его в Лабораторию реактивного движения для начала предстартовых испытаний.

В том же месяце SpaceNews рассказало, что Firefly Aerospace получил контракт от компании L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha в течение пяти лет.