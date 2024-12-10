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16:04, 10 декабря 2024Культура

Лолита высказалась о будущем Ивлеевой

Певица Лолита заявила, что Ивлеева вернет себе популярность после скандала
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская высказалась о будущем блогерши Анастасии Ивлеевой после скандала вокруг «голой вечеринки». Ее слова приводит StarHit.

Артистка подчеркнула, что не жалеет о посещении мероприятия. «Значит так суждено было — я за это. И потом, знаете, эта вечеринка очень хорошо показала многих людей. От меня отошла часть людей, от которых идет дурной запах человеческий», — заявила она.

Лолита также отметила, что любила и любит Ивлееву. «Уверена, что она настолько мощный профессионал, что встанет опять на свои две и начнет с бешеным рейтингом работать. Она очень трудолюбивый и очень классный человек», — добавила исполнительница.

Ранее Лолита Милявская пожаловалась на пьяных зрителей ее московского концерта.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в прошлом году в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела.

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