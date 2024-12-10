Лукашенко оценил отношения новых властей Сирии с Минском и Москвой фразой «они не идиоты»

Лукашенко оценил будущие отношения властей Сирии и Минска фразой «они не идиоты»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил будущие отношения новых властей Сирии с Минском и Москвой фразой «они не идиоты». Его слова приводит БЕЛТА.

«Они не идиоты. Они по крайней мере будут опираться на два крыла», — сказал белорусский лидер.

По его словам, Сирии не стоит ссориться с Западом. При этом Дамаск не будет разрывать отношения с Россией и Белоруссией, добавил он. Однако Лукашенко допустил, что это может произойти под влияем США или из-за действий сирийской оппозиции.

Ранее белорусский глава назвал уроком для Минска уход Башара Асада с поста президента Сирии. Как он утверждает, в стране начинается борьба за власть. Кроме того, на этом фоне Лукашенко призвал беречь свое государство.