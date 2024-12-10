Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил отношения новых властей Сирии с Минском и Москвой фразой «они не идиоты»

Лукашенко оценил будущие отношения властей Сирии и Минска фразой «они не идиоты»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил будущие отношения новых властей Сирии с Минском и Москвой фразой «они не идиоты». Его слова приводит БЕЛТА.

«Они не идиоты. Они по крайней мере будут опираться на два крыла», — сказал белорусский лидер.

По его словам, Сирии не стоит ссориться с Западом. При этом Дамаск не будет разрывать отношения с Россией и Белоруссией, добавил он. Однако Лукашенко допустил, что это может произойти под влияем США или из-за действий сирийской оппозиции.

Ранее белорусский глава назвал уроком для Минска уход Башара Асада с поста президента Сирии. Как он утверждает, в стране начинается борьба за власть. Кроме того, на этом фоне Лукашенко призвал беречь свое государство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Москвичам назвали время прихода январских морозов

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Украинские беспилотники уничтожили над Крымом

      Подозреваемого в мошенничестве в отношении звезды кино «Москва слезам не верит» задержали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше