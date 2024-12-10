Лукашенко пообещал мгновенно ответить в случае атаки на Белоруссию

Лукашенко: в случае пересечения границ Белоруссии ответ будет мгновенным

В случае пересечения противниками государственной границы Белоруссии, Минск ответит незамедлительно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то», — сказал он. По его словам, Минск и Москва договорились об этом еще до размещения в Белоруссии ядерного вооружения.

Он также подчеркнул, что применение ядерного оружия является большой ответственностью и напомнил, что никто не использовал его с бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии находится несколько десятков боеголовок ядерного вооружения. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о планах по размещению в стране российского ракетного комлпекса «Орешник».