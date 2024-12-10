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13:39, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о механизме использования «Орешника»

Лукашенко: цели для «Орешника» в Белоруссии будет определять Минск
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Gavriil Grigorov / Pool / Sputnik / Reuters

Цели для новой российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в Белоруссии будет определять Минск. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Вы, наверное, заметили, что мое условие [президенту России Владимиру] Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, страны Запада «прозевали» ввоз ядерных боеголовок на территорию республики.

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