Лукашенко заявил о белорусском происхождении пусковой установки «Орешника»

Лукашенко: пусковая установка «Орешника» производится в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» производится в Белоруссии, передает БелТА.

«В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что республика готова сотрудничать с Россией в разработке самих ракет при наличии необходимости. У Белоруссии, по его словам, достаточно для этого компетенций, как и для производства пусковых установок, которые изготавливаются на Минском заводе колесных тягачей.