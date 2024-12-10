Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о белорусском происхождении пусковой установки «Орешника»

Лукашенко: пусковая установка «Орешника» производится в Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» производится в Белоруссии, передает БелТА.

«В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что республика готова сотрудничать с Россией в разработке самих ракет при наличии необходимости. У Белоруссии, по его словам, достаточно для этого компетенций, как и для производства пусковых установок, которые изготавливаются на Минском заводе колесных тягачей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Москвичам назвали время прихода январских морозов

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Украинские беспилотники уничтожили над Крымом

      Подозреваемого в мошенничестве в отношении звезды кино «Москва слезам не верит» задержали

      В Госдуме высказались о не знающих русский язык мигрантах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше