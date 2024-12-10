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23:50, 10 декабря 2024Мир

Макрон на переговорах с представителями партий поднял вопрос о роспуске парламента

AFP: Макрон заявил о желании не распускать Национальное собрание
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон во время разговора с представителями политических партий о формировании нового правительства поднял тему возможного роспуска парламента до конца его мандата в 2027 году. Об этом проинформировало агентство AFP со ссылкой на окружение политика.

Как утверждается, Макрон заявил о «желании не распускать Национальное собрание». При этом депутаты настаивали на том, что будущий премьер, которого президент планирует назвать в ближайшие 48 часов, должен обязаться не проводить законы в обход парламента. Агентство напоминает, что это и стало причиной вынесения вотума недоверия кабмину Барнье.

По словам советника Эммануэля Макрона, в ходе встречи не ставилось жестких условий по поводу отказа от выражения недоверия будущему правительству.

Ранее сообщалось, что Макрон 11 декабря может назначить нового французского премьер-министра. 5 декабря президент принял прошение премьер-министра республики Мишеля Барнье о его отставке после вотума недоверия от парламента.

Кроме того, французский лидер попросил Барнье и его правительство временно остаться на посту до тех пор, пока не будет назначен новый премьер-министр страны.

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