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02:52, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Маск не захотел становиться «Человеком года»

Илон Маск заявил о нежелании становиться «Человеком года» по версии Time
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск ответил пользователю социальной сети X, который задался вопросом, заслуживает ли предприниматель звания «Человека года» в 2024 году по версии журнала Time. Он опубликовал свою реакцию на странице в X.

«Я очень не хочу этого», — признался Маск.

В шорт-лист журнала Time на звание «Человек года» вошли избранный президент США Дональд Трамп, кандидат на пост президента США на выборах 2024 года Камала Харрис, миллиардер Илон Маск и основатель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг.

Ранее Илон Маск в своих соцсетях выразил недоумение из-за слов украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что от избранного главы США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в Североатлантический альянс. Он отреагировал на высказывание политика удивленным эмодзи.

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