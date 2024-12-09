Трамп и Маск стали претендентами на звание «Человек года»

Time: Трамп, Маск и Харрис вошли в шорт-лист претендентов на «Человека года»

Журнал Time назвал претендентов на звание «Человек года». Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что в шорт-лист вошли избранный президент США Дональд Трамп, кандидат на пост президента США на выборах 2024 года Камала Харрис, американский миллиардер Илон Маск и основатель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг.

Также среди претендентов оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, британская принцесса Кейт Миддлтон и другие известные личности.

Сообщается, что обладатель этого звания будет объявлен в четверг, 12 декабря.

В 2023 году издание признало «Человеком года» популярную певицу Тейлор Свифт. Отмечалось, что артистка построила бизнес, стоимость которого составляет более миллиарда долларов.

При этом в шорт-лист премии в 2023 году вошел президент России Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III и другие претенденты.