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07:51, 10 декабря 2024Мир

Маск одним символом выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО

Заявление Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом о НАТО удивило Маска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Alisson Robbert / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение по поводу слов президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности диалога с избранным американским лидером Дональдом Трампом по поводу вступления страны в НАТО. Свою позицию бизнесмен опубликовал в соцсети X.

По утверждению Зеленского, поскольку Трамп еще официально не вступил в должность, то подобные вопросы находятся вне его компетенций. Маск поставил под соответствующим видео всего один символ — эмодзи лица с приподнятой бровью.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине. Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта.

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