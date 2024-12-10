Маск одним символом выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО

Заявление Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом о НАТО удивило Маска

Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение по поводу слов президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности диалога с избранным американским лидером Дональдом Трампом по поводу вступления страны в НАТО. Свою позицию бизнесмен опубликовал в соцсети X.

По утверждению Зеленского, поскольку Трамп еще официально не вступил в должность, то подобные вопросы находятся вне его компетенций. Маск поставил под соответствующим видео всего один символ — эмодзи лица с приподнятой бровью.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине. Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта.