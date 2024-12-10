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14:56, 10 декабря 2024Экономика

Меркель рассказала о традициях торговли газом с Россией

Меркель назвала поставки российского газа в ФРГ взаимовыгодной давней традицией
Дмитрий Воронин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляли выгоду для обеих сторон. Соответствующее заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сделанное в эфире телеканала France 2, приводит ТАСС.

Политик отметила, что Германия получала топливо по выгодной цене и «это была беспроигрышная ситуация», которая «началась во времена холодной войны» и продолжалась в период ее пребывания у власти. «Не думаю, что это было ошибкой», — указала Меркель, занимавшая пост канцлера с 2005 по 2021 год.

Ранее она подчеркивала, что по-прежнему считает правильным решение строить «Северный поток-2», отмечая, что важной задачей было получение дешевого газа для немецкой экономики, которого стране сейчас так не хватает. Меркель также ссылалась на политическую ситуацию того времени (проект был запущен в 2015 году, укладка труб началась в 2018-м), в которой у нее не было, «конечно же, никакой поддержки со стороны бизнес-сообщества для прекращения торговли газом с Россией».

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