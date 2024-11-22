Меркель заявила о важности для Германии «Северного потока-2»

Меркель назвала строительство «Северного потока-2» экономически оправданным

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что по-прежнему считает правильным решение строить «Северный поток-2», и указала на вред от установившихся на фоне прекращения поставок из РФ высоких цен на газ. Соответствующее заявление политик сделала в интервью газете Tagesspiegel.

Меркель отметила, что тогда важной для нее задачей было получение дешевого газа для немецкой экономики, которого стране сейчас так не хватает. Она также сослалась на политическую ситуацию того времени (проект был запущен в 2015 году, укладка труб началась в 2018-м), в которой у канцлера не было, «конечно же, никакой поддержки со стороны бизнес-сообщества для прекращения торговли газом с Россией».

Еще одним политическим аспектом этого вопроса бывший руководитель назвала то, что проект позволил сохранить связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в свете достижения Минских соглашений.

Меркель уточнила, что видела в сотрудничестве с главой российского государства попытку «приобщить его к всеобщему процветанию», которая, по ее словам, «хоть и оказалась провальной, но не является ошибкой». Экс-канцлер подчеркнула, что она «приложила все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая есть сейчас».

Россия достроила газопровод «Северный поток-2», идущий почти параллельно первому «Северному потоку», в сентябре 2021 года, однако его сертификация затянулась из-за необходимости соответствия условий поставок Третьему энергопакету Евросоюза

После диверсий, осуществленных в сентябре 2022 года на газопроводах, уцелела только одна из четырех ниток, по которой РФ готова была продолжить поставки. Об этом неоднократно заявлял сам Путин, но Берлин отказывается от закупок.