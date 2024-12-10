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23:51, 10 декабря 2024Мир

МИД Турции заявил об угрозе Сирии со стороны Израиля

Глава МИД Турции Фидан: Израиль угрожает будущему Сирии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль угрожает будущему Сирии, а также покушается на ее суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит РИА Новости.

«Израильская агрессия, зверства и беззаконие продолжаются и угрожают будущему Турции. Турция всегда будет рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», — сказал Фидан.

Он отметил, что Турция встала на защиту сирийцев в то время, как мировое сообщество «бросило их на произвол судьбы». Также министр подчеркнул, что Анкара выступает за очищение Сирии от терроризма.

Ранее советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль решительно и болезненно ударит по Сирии, если новое правительство страны позволит Ирану укрепить свое присутствие на территории республики. Он отметил, что Тель-Авив не собирается вмешиваться во внутриполитические дела Сирии.

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