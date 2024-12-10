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13:58, 10 декабря 2024Мир

Министр обороны Южной Кореи заранее отдал приказ о получении контроля над парламентом

«Ёнхап»: МО Южной Кореи было заранее готово взять контроль над парламентом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Ушедший в отставку министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заранее отдал приказ, чтобы военные были готовы взять контроль над парламентом страны и штаб-квартирой оппозиции. Об этом заявил командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын, сообщает «Ёнхап».

«Поставленная мне задача состояла в том, чтобы заполучить контроль над районами Национального собрания, трех [зданий] избирательной комиссии, штаб-квартиры Демократической партии и социологической службы "Ккот"», — сказал он.

По словам военного, задача была поставлена по секретному телефону еще за два дня до введения режима военного положения в стране.

Ранее парламент Южной Кореи призвал арестовать президента страны Юн Сок Ёля из-за введения им военного положения. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 191 из 288 присутствовавших депутатов.

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