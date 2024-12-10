Парламент Южной Кореи призвал арестовать Юн Сок Ёля из-за военного положения

Парламент Южной Кореи призвал арестовать президента страны Юн Сок Ёля из-за введения им военного положения. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

«Ассамблея приняла резолюцию с требованием скорейшего ареста Юна и семи чиновников», — утверждается в сообщении.

По данным агентства, за резолюцию проголосовали 191 из 288 присутствовавших депутатов. Против высказались 94 парламентария, трое воздержались от голосования.

Южнокорейский парламент также принял законопроект о расследовании обстоятельств введения военного положения президентом страны.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Республике Корея военное положение, обвинив оппозицию в намерении совершить государственный переворот «в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. Президент отменил военное положение, но спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.