Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 10 декабря 2024Мир

Парламент Южной Кореи призвал арестовать президента

Парламент Южной Кореи призвал арестовать Юн Сок Ёля из-за военного положения
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: The Presidential Office / Handout / Reuters

Парламент Южной Кореи призвал арестовать президента страны Юн Сок Ёля из-за введения им военного положения. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

«Ассамблея приняла резолюцию с требованием скорейшего ареста Юна и семи чиновников», — утверждается в сообщении.

По данным агентства, за резолюцию проголосовали 191 из 288 присутствовавших депутатов. Против высказались 94 парламентария, трое воздержались от голосования.

Южнокорейский парламент также принял законопроект о расследовании обстоятельств введения военного положения президентом страны.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Республике Корея военное положение, обвинив оппозицию в намерении совершить государственный переворот «в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. Президент отменил военное положение, но спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      Стало известно о расширении курской операции в Сумскую область Украины

      Володин предложил рассмотреть проект о запрете принимать в школы детей без знания русского

      В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Москвичам назвали время прихода январских морозов

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше