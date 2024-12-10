Минобороны Польши оценило вероятность выхода США из НАТО

Минобороны Польши: Трамп пытается мобилизовать союзников угрозами выйти из НАТО

С помощью угроз вывести США из НАТО избранный американский президент Дональд Трамп лишь пытается мобилизовать союзников по альянсу. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире станции RadioZET.

«Нет», — заявил Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос о том, действительно ли США могут выйти из НАТО.

По мнению главы Минобороны, Трамп угрожает выходом страны из альянса, чтобы «мобилизовать тех, кто не выполняет условий, на которые мы договорились», а именно выделения как минимум двух процентов от ВВП страны на военные расходы. При этом министр подчеркнул, что увеличение расходов на оборону — не столько цель, сколько «плата» за право «сесть за стол переговоров с новой администрацией Дональда Трампа».

В эфире радиостанции Косиняк-Камыш также сообщил, что ситуация на фронте для украинских войск существенно ухудшилась за последние недели.